वेस्टइंडीज ने जीता मैच (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

टेस्ट क्रिकेट: वेस्टइंडीज में खेलते हुए पाकिस्तान द्वारा बनाए गए सबसे कम स्कोर

लेखन अंकित पसबोला 01:53 pm Jul 29, 202601:53 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। बाबर आजम की कप्तानी में खेलते हुए पाकिस्तानी टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रन से हार झेलनी पड़ी। इस मैच में जीत के लिए मिले 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 120 रन पर सिमट गई। इस बीच वेस्टइंडीज में खेलते हुए पाकिस्तान द्वारा बनाए गए सबसे कम स्कोर (पारी में) के बारे में जानते हैं।