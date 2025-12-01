टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीय कप्तानों ने एक साल में 75+ की औसत से बनाए हैं रन

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अपना आखिरी टेस्ट खेल चुकी है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पिछली टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें उन्हें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। इस साल बल्लेबाजी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का जोरदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने 2025 में 950 से अधिक रन बनाए। इस बीच टेस्ट इतिहास में एक साल में सबसे बेहतर बल्लेबाजी औसत (कम से कम 500 रन) वाले भारतीय कप्तानों के बारे में जानते हैं।

#1 सुनील गावस्कर (औसत- 141.75, 1978) सुनील गावस्कर ने 1978 में 3 टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जिसकी 5 पारियों में उन्होंने 141.75 की औसत के साथ 567 रन बनाए थे। उन्होंने एक दोहरा शतक समेत कुल 3 शतक लगाए थे। उस साल गावस्कर ने कुल 8 टेस्ट (बिना कप्तानी के 5 टेस्ट) खेले थे, जिसमें 91.58 की औसत के साथ 1,099 रन बनाए थे। उन्होंने 1978 में कुल 5 टेस्ट शतक लगाए थे।

#2 सचिन तेंदुलकर (औसत-83.00, 1999) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 1999 में 5 टेस्ट में कप्तानी की थी, जिसकी 10 पारियों में उन्होंने 83 की औसत के साथ 664 रन बनाए थे। उन्होंने 3 शतक भी लगाए थे। तेंदुलकर ने 1999 में अहमदाबाद टेस्ट की अपनी पहली पारी में दोहरा शतक (217) लगाया था और वो मैच ड्रॉ रहा था। बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद तेंदुलकर को टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी।

Advertisement

#3 शुभमन गिल (औसत-79.16, 2025) शुभमन गिल ने इस साल कुल 9 टेस्ट खेले, जिसमें से कप्तानी करते हुए उन्होंने 8 टेस्ट में हिस्सा लिया। बतौर कप्तान उन्होंने 14 पारियों में 79.16 की औसत के साथ 950 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया। गिल ने इंग्लैंड दौरे पर कमाल की बल्लेबाजी की थी और उनकी बदौलत एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।

Advertisement