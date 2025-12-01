एशेज सीरीज 2025-26: गाबा के मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कैसा रहा है प्रदर्शन?

एशेज सीरीज 2025-26 के पहले पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराते हुए बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का दूसरा मैच 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया को काफी रास आता है और ऐसे में मेजबान टीम अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी। इस बीच गाबा में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में जीते हैं 43 टेस्ट क्रिकइंफो के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ने गाबा के मैदान पर अब तक कुल 69 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 43 में उन्हें जीत मिली और 11 में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच 14 टेस्ट ड्रॉ रहे और 1 टेस्ट टाई रहा था। कंगारू टीम का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 645 रन है और सबसे कम स्कोर 58 रन है। इस मैदान पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड माइकल क्लार्क (259*) के नाम पर है।

इंग्लैंड इंग्लैंड ने गाबा में जीते हैं 5 टेस्ट मैच एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने गाबा में कुल 23 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 में उन्हें जीत मिली है और 13 में शिकस्त मिली है। इस बीच 5 टेस्ट ड्रॉ पर भी समाप्त हुए थे। इंग्लिश टीम का गाबा में सर्वोच्च टीम स्कोर 521 रन और न्यूनतम स्कोर 79 रन रहा है। इंग्लैंड ने इस मैदान पर 21वीं सदी में कोई टेस्ट नहीं जीता है। उन्होंने यहां पर अपनी आखिरी टेस्ट जीत 1986 में दर्ज की थी।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के किन खिलाड़ियों ने गाबा में किया है कमाल गाबा में ऑस्ट्रेलिया से ग्रेग चैपल ने 11 पारियों में 1,006 रन और क्लार्क ने 13 पारियों में 1,030 रन बनाए थे। मौजूदा टीम से ट्रेविस हेड ने 57.89 की औसत से 521 रन और स्टीव स्मिथ ने 54.47 की औसत से 926 रन बनाए थे। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 12 टेस्ट में 28.94 की औसत के साथ गाबा में 50 विकेट लिए थे। नाथन लियोन ने यहां 14 टेस्ट में 52 सफलताएं हासिल की थी।

