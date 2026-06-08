टेस्ट क्रिकेट: डेब्यू करते हुए पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज

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सैयद आबिद अली (6/55 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1967)

पूर्व तेज गेंदबाज सैयद आबिद अली ने 1967 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 55 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में उन्होंने एक विकेट लिया था। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 335 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 307 रन बनाए थे। इसके बाद कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 369 रन बनाए थे। आखिर में मेहमान टीम 251 रन ही बना सकी थी।