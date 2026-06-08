एकमात्र टेस्ट: मानव सुथार ने डेब्यू टेस्ट में चटकाए 6 विकेट, अफगानिस्तान की पहली पारी सिमटी

आंकड़े

शानदार रहा है सुथार का प्रथम श्रेणी करियर

सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 30 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में लगभग 25 की औसत से 130 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/33 का रहा है। बाएं हाथ के स्पिनर ने 2022 में अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी।