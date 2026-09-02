टेस्ट क्रिकेट: एक दशक में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता से रन बनाने वाले बल्लेबाज ही महान खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह बना पाते हैं। सुनील गावस्कर से लेकर विराट कोहली तक, खेल के इतिहास में कुछ महान टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने निरंतर रन बनाए और एक दशक में 20 से अधिक शतक जड़े थे। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने टेस्ट में किसी एक दशक में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।
#1
विराट कोहली (27 शतक, 2010-2019)
पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ने 2011 में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।
उन्होंने 2010 के दशक में 84 टेस्ट खेले थे, जिसकी 141 पारियों में उन्होंने 54.97 की औसत के साथ 7,202 रन बनाए थे। इस अंतराल में उन्होंने कुल 27 शतक लगाए थे।
विश्व क्रिकेट के बल्लेबाजों की बात करें तो एक दशक में कोहली से ज्यादा टेस्ट शतक सिर्फ रिकी पोंटिंग (32) और मैथ्यू हेडन (29) ने लगाए थे।
#2
सुनील गावस्कर (22 शतक, 1970-1979)
सुनील गावस्कर ने 1970 के दशक में 22 शतक और 25 लगाए थे।
उन्होंने उस दशक में कुल 60 टेस्ट खेले थे, जिसकी 108 पारियों में उन्होंने 55.91 की औसत के साथ 5,647 रन बनाए थे।
1971 में टेस्ट डेब्यू करने वाले गावस्कर ने 125 टेस्ट में 51.12 की औसत के साथ 10,122 रन बनाए थे।
वह टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे।
#3
सचिन तेंदुलकर (22 शतक, 1990-1999)
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने डेब्यू के बाद से ही रनों का अंबार लगाया था।
उन्होंने 1990 के दशक में 59 टेस्ट खेले थे, जिसकी 109 पारियों में 54.28 की औसत के साथ 5,626 रन बनाए थे।
इस अंतराल में उन्होंने 217 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 22 शतक और 21 अर्धशतक लगाए थे।
अपने टेस्ट करियर का अंत उन्होंने 15,921 रन के साथ किया था।
#4
राहुल द्रविड़ (22 शतक, 2000-2009)
राहुल द्रविड़ भी इस सूची का हिस्सा हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान ने 2000 के दशक में 54 टेस्ट खेले थे, जिसमें 54.85 की औसत के साथ 8,558 रन बनाए थे।
इस बीच उन्होंने 270 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 22 शतक और 42 अर्धशतक लगाए थे।
वह 2000 के दशक में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे थे।
उस दशक में द्रविड़ ने 1,094 चौके और 15 छक्के लगाए थे।