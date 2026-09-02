एक दशक में कोहली ने लगाए थे 27 शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: एक दशक में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 12:52 pm Sep 02, 202612:52 pm

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता से रन बनाने वाले बल्लेबाज ही महान खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह बना पाते हैं। सुनील गावस्कर से लेकर विराट कोहली तक, खेल के इतिहास में कुछ महान टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने निरंतर रन बनाए और एक दशक में 20 से अधिक शतक जड़े थे। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने टेस्ट में किसी एक दशक में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।