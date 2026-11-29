जुरेल ने बनाए 88 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 10:45 am Nov 29, 202610:45 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने संघर्ष दिखाते हुए 88 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के तीसरे शतक से चूक गए। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उनकी इस पारी ने फॉलो-ऑन के खतरे को टाला। इस बीच न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।