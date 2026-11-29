टेस्ट क्रिकेट: न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने संघर्ष दिखाते हुए 88 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के तीसरे शतक से चूक गए। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उनकी इस पारी ने फॉलो-ऑन के खतरे को टाला। इस बीच न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
अजिंक्य रहाणे (118 रन, वेलिंगटन, 2018)
भारत ने 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट को ड्रॉ खेला था।
वेलिंगटन में हुए मैच में नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था।
उन्होंने भारत की पहली पारी में 158 गेंदों में 118 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे।
इसके बाद भारत की दूसरी पारी में रहाणे की बल्लेबाजी नहीं आ सकी थी।
#2
ध्रुव जुरेल (88 रन, क्राइस्टचर्च, 2026)
भारत ने जब 104 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए।
उन्होंने न्यूजीलैंड की कहर बरपाती गेंदबाजी का डटकर सामना किया।
उन्होंने आकाश दीप के साथ 46 रन और गुरनूर बरार के साथ 64 रन की साझेदारियां की।
वह 170 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए।
उनकी बदौलत न्यूजीलैंड के 356 के जवाब में भारत ने 246 रन बनाए।
#3
सैयद किरमानी (78 रन, ऑकलैंड, 1981)
भारत ने 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड टेस्ट को ड्रॉ खेला था।
उस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने 8वें नंबर पर खेलते हुए अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 230 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन बनाए थे।
उनकी पारी की मदद से भारत ने पहली पारी में 238 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 366 रन बनाए थे।
इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 284 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा था।
#4
ध्रुव जुरेल (78 रन, वेलिंगटन, 2026)
वेलिंगटन टेस्ट मैच में भी जुरेल ने अर्धशतक लगाया था। बेसिन रिजर्व के मैदान पर भारत ने जब 554 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए थे।
उन्होंने उम्दा लय में बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 79 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाकर आउट हुए थे। वो मैच भी ड्रॉ रहा था।