हेनरी निकोल्स ने बनाए नाबाद 175 रन (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ नम्बर-6 या निचले क्रम पर न्यूजीलैंड के लिए सर्वोच्च साझेदारियां

लेखन अंकित पसबोला 01:41 pm Nov 20, 202601:41 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए। एक समय 70 रन तक अपने 5 विकेट गंवाने वाली कीवी ने दमदार वापसी करते हुए अच्छा स्कोर बनाया। मेजबान टीम से हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शतक लगाते हुए टीम को संकट से निकाला और 200+ रन की साझेदारी की। इस बीच भारत के खिलाफ छठे नंबर या निचले क्रम पर सर्वोच्च साझेदारियों के बारे में जानते हैं।