टेस्ट क्रिकेट: जानिए कब-कब वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीती

#2

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (2003)

2003 में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था। पहले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद ब्रायन लारा की कप्तानी वाली टीम ने दूसरे टेस्ट को 7 विकेट से जीता था। सबीना पार्क में हुए उस मैच में श्रीलंका के 208 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने 191 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में 194 रन बनाए और मेजबान टीम ने लारा (80*) की बदौलत लक्ष्य हासिल किया था।