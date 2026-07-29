मोहम्मद अब्बास ने वेस्टइंडीज के खिलाफ की उम्दा गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट: पाकिस्तान की ओर से सबसे अच्छी औसत वाले गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 04:10 pm Jul 29, 202604:10 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ सालों में विदेशों में खराब प्रदर्शन किया है। हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मैच में पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बस ने कुल 8 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी पारी के दौरान 5 विकेट हॉल लिए और वह पाकिस्तान से सबसे अच्छी औसत वाले गेंदबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।