टेस्ट क्रिकेट: डेब्यू मैच की पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स ने 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।

उन्होंने चटगांव टेस्ट में अपनी पहली पारी में 40 रन बनाए थे और दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाया था।

उन्होंने जीत के लिए मिले 395 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 210 रन बनाए और अपनी टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई थी।

अपनी पारी में मेयर्स ने 20 चौके और 7 छक्के लगाए थे।