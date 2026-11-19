तेंदुलकर ने अपने संदेश में आगे लिखा, 'मुझे हमेशा से यकीन था कि आप कुछ खास करेंगे, और आपने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल किया। आपने भारतीय क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और आपके साथ इस सफर को साझा करना बहुत शानदार रहा। एमएस तुम बहुत बढ़िया खेले।'

बता दें कि तेंदुलकर के खेलते हुए भी धोनी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं और दोनों साथ में वनडे विश्व कप 2011 का खिताब जीत चुके हैं।