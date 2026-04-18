IPL इतिहास में MI के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीमें, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही PBKS के नाम बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वह अब IPL इतिहास में MI के खिलाफ संयुक्त रूप से सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। उसने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की बराबरी की है। आइए IPL में MI के खिलाफ सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 पंजाब किंग्स - 18 जीत इस सूची में PBKS की टीम अब पहले पायदान पर आ गई है। उसने MI को कुल 18 बार मात दी है। दोनों टीमों के बीच कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से MI ने 17 मुकाबले जीते है। MI के घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 11 मुकाबलों में से PBKS ने 6 जीते हैं। PBKS के घरेलू मैदान पर खेले गए 10 मुकाबलों में से दोनों टीमों ने 5-5 जीते हैं।

#1 चेन्नई सुपरकिंग्स - 18 जीत सूची में CSK की टीम भी पहले पायदान पर है। उसने भी MI को 18 बार हराया है। दोनों टीमों के बीच कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से MI ने 21 जीते हैं। MI के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 13 मुकाबलों में से 5 में CSK और 8 में MI ने जीत दर्ज की है। CSK के घरेलू मैदान एम चिदंबरम स्टेडयम पर खेले गए 9 मुकाबलों में से CSK ने 4 जीते हैं।

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#2 दिल्ली कैपिटल्स - 17 जीत सूची में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम दूसरे नंबर पर है। उसने MI को 17 बार हराया है। दोनों टीमों के बीच कुल 38 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से MI 21 मुकाबले जीतने में सफल रही है। MI के घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 11 मुकाबलों में से DC ने केवल 3 जीते हैं। इसी तरह DC के घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए 14 मुकाबलों में से DC ने 8 जीते हैं।

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