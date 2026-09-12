भारतीय टीम का 80 के दशक की थीम वाला AI फोटोशूट

भारतीय क्रिकेट टीम का 80 के दशक की थीम वाला AI फोटोशूट हुआ वायरल

लेखन Manoj Panchal 04:22 pm Sep 12, 202604:22 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज की तैयारी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए सीरीज से पहले एक अनोखा फोटोशूट कराया गया। टीम के सोशल मीडिया मैनेजर्स ने खिलाड़ियों की 80 के दशक की शैली वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तस्वीरें तैयार कीं। खिलाड़ियों ने एक-एक करके इन तस्वीरों को देखकर अपने साथियों को पहचानने की कोशिश की। इस दौरान कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं। यह ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है।