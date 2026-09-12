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भारतीय क्रिकेट टीम का 80 के दशक की थीम वाला AI फोटोशूट हुआ वायरल
भारतीय टीम का 80 के दशक की थीम वाला AI फोटोशूट

भारतीय क्रिकेट टीम का 80 के दशक की थीम वाला AI फोटोशूट हुआ वायरल

लेखन Manoj Panchal
Sep 12, 2026
04:22 pm
क्या है खबर?

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज की तैयारी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए सीरीज से पहले एक अनोखा फोटोशूट कराया गया। टीम के सोशल मीडिया मैनेजर्स ने खिलाड़ियों की 80 के दशक की शैली वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तस्वीरें तैयार कीं। खिलाड़ियों ने एक-एक करके इन तस्वीरों को देखकर अपने साथियों को पहचानने की कोशिश की। इस दौरान कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं। यह ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है।

प्रतिक्रिया 

वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर देखकर हैरान हुए वरुण चक्रवर्ती

AI तस्वीरों पर खिलाड़ियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

वरुण चक्रवर्ती ने जब वैभव सूर्यवंशी की 80 के दशक वाली तस्वीर देखी तो वे हैरान रह गए। वहीं, अक्षर पटेल अपनी और अभिषेक शर्मा की एडिट की गई तस्वीरें देखकर जोर से हंस पड़े।

अक्षर ने मजाक करते हुए एक तस्वीर पर कहा, "इसका तो 80s का बनेगा भी नहीं।"

रवि बिश्नोई और सूर्यवंशी ने भी अपनी तस्वीरों को लेकर खूब मजाक किया।

ट्विटर पोस्ट

80 के दशक का AI फोटोशूट

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अन्य खिलाड़ी 

यश ठाकुर समेत कई खिलाड़ियों को पसंद आए लुक

तेज गेंदबाज यश ठाकुर समेत कई खिलाड़ियों ने कहा कि 80 के दशक की तस्वीरों में नजर आ रहे कई चेहरे उन्हें जाने-पहचाने लगे।

शिवम दुबे और संजू सैमसन ने भी AI से तैयार अपनी तस्वीरों को पसंद किया। इस मजेदार गतिविधि से भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मूड हल्का हुआ।

बता दें, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली में शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

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