तनवीर संघा भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल, जानिए कारण
क्या है खबर?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज के लिए लेग स्पिनर तनवीर संघा को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में शामिल किया है। यह फैसला एडम जैम्पा के अपनी पत्नी की गर्भावस्था से संबंधित व्यक्तिगत कारणों से शुरुआती मैच से अस्थायी रूप से हटने के बाद लिया गया है। CA के अनुसार, संघा बुधवार को मनुका ओवल में होने वाले पहले टी-20 मैच से पहले कैनबरा में टीम से जुड़ेंगे।
प्रदर्शन
संघा का घरेलू फॉर्म और हालिया प्रदर्शन
घरेलू क्रिकेट में संघा का हाल में प्रदर्शन शानदार रहा है। वह वर्तमान में न्यू साउथ वेल्स ब्लूज के लिए 10 विकेट के साथ वनडे कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-A के हालिया भारत दौरे के दौरान भी प्रभावित किया था, जहां उन्होंने कानपुर में 3 लिस्ट-A मैचों में 7 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में संघा ने 8.89 की इकॉनमी से 10 विकेट लिए हैं।
बदलाव
ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम में बदलाव
अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे जैम्पा एहतियात के तौर पर पर्थ में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में पहले ही शामिल नहीं हो पाए थे। उनकी अस्थायी अनुपस्थिति ने संघा को टी20 टीम में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी टी-20 टीम में अन्य बदलावों पर भी विचार कर रही है क्योंकि विभिन्न प्रारूपों के खिलाड़ी अलग-अलग चरणों में एशेज सीरीज की तैयारी कर रहे हैं।
जानकारी
महली बियर्डमैन टीम में शामिल होने के लिए तैयार
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पर्थ स्कॉर्चर्स के तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन भी सीरीज के अंत में अपना टी-20 डेब्यू कर सकते हैं। वह तीसरे मैच से टीम से जुड़ेंगे। बता दें कि बियर्डमैन ने अभी तक कोई भी प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है।