टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शफाली वर्मा के नाम आए छक्कों से जुड़े ये शानदार रिकॉर्ड्स

शफाली ने 49 गेंदों पर 100* रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 195/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

इसके बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

शफाली महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से शतक लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गईं हैं।

उनसे पहले मंधाना ने 2 और हरमनप्रीत कौर ने एक शतक लगाया था।