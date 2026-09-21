टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शफाली वर्मा के नाम आए छक्कों से जुड़े ये शानदार रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत की विस्फोटक बल्लेबाज शफाली वर्मा ने खास उपलब्धि हासिल की। मुकाबले के दौरान वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। उनके नाम अब 104 छक्के हो गए हैं। उन्होंने स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा, जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। ऐसे में आइए शफाली के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
उपलब्धि
शफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाकर हासिल की ये उपलब्धि
शफाली ने 49 गेंदों पर 100* रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 195/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
इसके बाद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।
शफाली महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से शतक लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गईं हैं।
उनसे पहले मंधाना ने 2 और हरमनप्रीत कौर ने एक शतक लगाया था।
छक्के
महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालीं खिलाड़ी
क्रिकइंफो के अनुसार, शफाली ने 118 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 104 छक्के पूरे कर लिए हैं और वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे स्थान पर हैं।
श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू 120 छक्कों के साथ उनसे आगे हैं।
न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन 134-134 छक्कों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं।
इनके अलावा सिर्फ मंधाना इस सूची में छक्कों का शतक पूरा करने वाली अन्य बल्लेबाज हैं।
ज्यादा
एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज
बांग्लादेश के खिलाफ 9 छक्के लगाने के साथ शफाली ने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के (पूर्ण सदस्य देश) लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
क्रिकबज के अनुसार, शफाली अब वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और डॉटिन के साथ संयुक्त रूप से इस सूची में शीर्ष पर हैं।
महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में शफाली ने एक पारी में तीसरी बार 5 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं।
साल
एक साल में सबसे ज्यादा छक्के
इस साल 23 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शफाली ने 38.80 की औसत से 815 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं।
वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट से पीछे हैं, जिन्होंने 2026 में 824 रन बनाए हैं।
वहीं, शफाली ने एक साल में सबसे ज्यादा महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 35 छक्के लगाए हैं।