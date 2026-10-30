माइकल ब्रेसवेल ने धमाकेदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: माइकल ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 03:23 pm Oct 30, 202603:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने तूफानी अर्धशतकीय (65 रन) पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार 50 रन का आंकड़ा पार किया। ब्रेसवेल की इस विस्फोटक पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही। ऐसे में आइए उनकी पारी और टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।