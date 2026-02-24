टी-20 विश्व कप: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले व्यक्तिगत कारणों से घर लौटे रिंकू सिंह

रिपोर्ट

रिंकू के पिता की तबीयत नहीं है ठीक

इंडिया टुडे के मुताबिक, रिंकू के पिता लिवर कैंसर से पीड़ित हैं और फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रिंकू चेन्नई में आए थे और वह मंगलवार की सुबह को अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। बता दें कि चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से मैच खेलना है। इस मैच की तैयारियों के लिए चेन्नई में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया।