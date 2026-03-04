टी-20 विश्व कप 2026: न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक समय दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाज सिर्फ 77 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यहां से मार्को यानसन (55*) ने पारी संभाली और टीम का स्कोर 169/8 तक ले गए। जवाब में कीवी टीम के बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। टिम सेफर्ट (58) और फिन एलन (100*) की धमाकेदार पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली

अर्धशतक यानसन ने टी-20 विश्व कप में जड़ा पहला अर्धशतक यानसन ने मैच में 30 गेंदों का सामना किया और 55* रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और टी-20 विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 17.50 की औसत और 138.15 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए हैं।

पारी सेफर्ट ने इस विश्व कप में जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक सेफर्ट ने 33 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 175.76 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए एलन के साथ 117 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ये इस विश्व कप में सेफर्ट के बल्ले से निकला तीसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 41.42 की औसत और 157.60 की स्ट्राइक रेट से 290 रन बनाए हैं।

इतिहास एलन टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने एलन ने 33 गेंदों का सामना किया और 100* रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 303.03 की रही। यह टी-20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक रहा। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने साल 2016 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों पर शतक जड़ा था। दूसरे स्थान पर गेल और हैरी ब्रूक हैं, जो विश्व कप में 50 गेंदों पर शतक जड़ चुके हैं।

पहला टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में पहला शतक एलन टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान ने बनाया था। उन्होंने साल 2009 के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद 96 रन की पारी खेली थी। पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2016 के सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 89 रन बनाए थे।

रन चेज रन चेज करते हुए एलन ने जड़ा चौथा शतक टी-20 विश्व कप में रन चेज करते हुए एलन ने चौथा शतक लगाया। उनसे पहले ब्रूक, पथुम निसांका, क्रिस गेल और एलेक्स हेल्स ये कारनामा कर चुके हैं। ब्रूक (बनाम पाकिस्तान) और निसांका (बनाम ऑस्ट्रेलिया) ने इसी संस्करण में ये कारनाम किया है। गेल ने 2016 के विश्व कप में शतक लगाया था। हेल्स ने 2014 के विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया था।