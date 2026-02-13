टी-20 विश्व कप 2026: जिम्बाब्वे ने किया बड़ा उलटफेर, 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को दी मात 

टी-20 विश्व कप 2026 के 19वें मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 23 रन से हराकर सबको चौंका दिया। साल 2007 के टी-20 विश्व कप के बाद यह पहला मौका है, जब जिम्बाब्वे ने कंगारू टीम को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मात दी है। 18 साल पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। ऐसे में आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। उनके अलावा तादिवानाशे मारुमानी और रयान बर्ल ने 35-35 रन की पारी खेली। सिकंदर रजा ने तेज 25 रन बनाए। जिम्बाब्वे 169/ 2 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके लगे और टीम 146 का स्कोर ही बना पाई। मैट रेनशॉ (65) रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

पारी ऐसी रही बेनेट की पारी बेनेट और मारुमानी ने पहले विकेट के लिए 61 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इसके बाद बेनेट ने बर्ल के साथ 70 रन और सिकंदर के साथ 38 रन जोड़े। बेनेट 56 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा है, जिसे उन्होंने 43 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला अर्धशतक लगाया।

उपलब्धि बेनेट ने हासिल की ये उपलब्धि इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही बेनेट ने खास उपलब्धि हासिल कर ली। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे के लिए संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में हैमिल्टन मसाकाद्जा की बराबरी की है। दोनों ने 11-11 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। जिम्बाब्वे के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कप्तान सिकंदर (17) के नाम दर्ज है। दूसरे नंबर पर सीन विलियम्स (12) हैं।

हार टी-20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कभी नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया टी-20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की है। 2007 के टी-20 विश्व कप में खेले गए ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 138 रन बनाए थे। इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। उस मैच में ब्रेंडन टेलर ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली थी।

गेंदबाजी ब्लेसिंग मुजारबानी ने की घातक गेंदबाजी जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.20 की रही। उन्होंने जोश इंग्लिश (8), टिम डेविड (0), रेनशॉ (65) और एडम जैम्पा (2) को अपना शिकार बनाया। मुजारबानी ने पहली बार अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 4 विकेट हॉल लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं और 9 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 6.33 की रही है।

विकेट मुजारबानी ने पूरे किए 100 विकेट मुजारबानी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। वह जिम्बाब्वे के लिए ये कारनामा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले सिकंदर (103) और रिचर्ड नगारावा (111) ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुजारबानी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2018 में खेला था। उन्होंने 85 मैच खेले हैं और इसकी 82 पारियों में 21.08 की औसत से 100 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.10 की रही है।