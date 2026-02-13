टी-20 विश्व कप 2026: क्या अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेंगे वापसी?

बयान वरुण ने अभिषेक के स्वास्थ्य पर क्या दिया बयान? नामीबिया के खिलाफ मैच में 3 विकेट चटकाने वाले वरुण ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि वह (अभिषेक) अगला मैच खेलेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने उनसे बात की है, वह अच्छे दिख रहे हैं और उन्होंने आज कुछ अभ्यास भी किया है।" वरुण के इस बयान ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में अभिषेक का नाम शामिल होने की उम्मीदों को मजबूत कर दिया है।

कारण नामीबिया के खिलाफ क्यों नहीं खेल पाए थे अभिषेक? अभिषेक ने 7 फरवरी को USA के खिलाफ भारत के लिए टी-20 विश्व कप डेब्यू किया था। हालांकि, बीमारी के कारण वे नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाए। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि अभिषेक पूरी तरह ठीक नहीं हैं और एक-दो मैच नहीं खेलेंगे। BCCI ने भी अभिषेक की स्थिति स्पष्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, 'वह अभी भी बीमारी से उबर रहे हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।'

