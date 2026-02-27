टी-20 विश्व कप 2026: सूर्यकुमार यादव वेस्टइंडीज के लिए कैसे बन सकते हैं बड़ा खतरा?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना अब तक का सबसे अहम मुकाबला 1 मार्च (रविवार) को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का होगा, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। इस अहम मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद होगी, खासकर इसलिए क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके आंकड़े बेहद शानदार रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ सूर्यकुमार ने पहला टी-20 मुकाबला साल 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 40.80 की औसत और 164.51 की स्ट्राइक रेट से 408 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन रहा है। सूर्यकुमार वेस्टइंडीज के खिलाफ इस प्रारूप में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

ज्यादा वेस्टइंडीज के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन वेस्टइंडीज के खिलाफ इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। इस पूर्व कप्तान ने 22 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 38.5 की औसत और 142.88 की स्ट्राइक रेट से 693 रन बनाए हैं। विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं और उनके बल्ले से 13 पारियों में 57 की औसत से 570 रन निकले हैं। उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94* रन है। सूर्यकुमार इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

विश्व कप टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा है सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन? सूर्यकुमार ने इस विश्व कप मे 84*, 12, 32, 34, 18 और 33 के स्कोर बनाए हैं। वह 6 पारियों में 42.60 की औसत और 138.31 की स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी के बल्ले से 24 मैचों की 23 पारियों में 40.76 की औसत और 151.97 की स्ट्राइक रेट से 693 रन निकले हैं।

