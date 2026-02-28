टी-20 विश्व कप 2026: क्यों भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं शिमरोन हेटमायर?

टी-20 विश्व कप 2026 में सुपर-8 चरण का आखिरी मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च (रविवार) को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए शिमरोन हेटमायर को जल्द आउट करना बड़ी चुनौती होगी। भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह मौजूदा टूर्नामेंट में भी बेहतरीन फॉर्म में हैं।

आंकड़े भारत के खिलाफ ऐसे हैं हेटमायर के आंकड़े हेटमायर ने भारत के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला साल 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 395 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 23.23 और स्ट्राइक रेट 131.22 की रही है। उन्होंने भारत के खिलाफ 3 अर्धशतक भी जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है। वह भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

फॉर्म शानदार फॉर्म में चल रहे हैं हेटमायर हेटमायर ने टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक 64, 23, 46*, 1, 85 और 2 रन के स्कोर बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हेटमायर ने 6 मैचों की 6 पारियों में 44.20 की शानदार औसत और 182.64 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कुल 221 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन रहा है।

रन वेस्टइंडीज के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन वेस्टइंडीज के लिए इस प्रारूप में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज निकोलस पूरन हैं। उन्होंने 20 मैच की 20 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 32.88 की औसत और 135.15 की स्ट्राइक रेट से 592 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा है। हेटमायर सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रोवमैन पॉवेल (374 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

