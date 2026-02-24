टी-20 विश्व कप 2026: क्यों न्यूजीलैंड के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं कुसल परेरा?

आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 में ऐसे हैं परेरा के आंकड़े परेरा न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2013 में इस टीम के विरुद्ध अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक वह 14 मैचों की 14 पारियों में 32.07 की औसत से 417 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 140.04 की रही है। परेरा के बल्ले से 2 अर्धशतक और 1 शतक भी निकल चुका है। उनका सर्वोच्च स्कोर 101 रन रहा है, जबकि वह एक बार नाबाद भी लौटे हैं।

विश्व कप इस विश्व कप में नहीं चला है परेरा का बल्ला इस टूर्नामेंट में अब तक परेरा को 2 मुकाबले खेलने का अवसर मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि जिम्बाब्वे के विरुद्ध उनके बल्ले से 22 रन निकले। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया, जहां टीम को 51 रन से हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ परेरा के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए इस अहम मुकाबले में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रही है कांटे की टक्कर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच 28 मुकाबले खेले गए हैं। कीवी टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली है। 11 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है। टी-20 विश्व कप में उनके बीच 6 मुकाबले हुए हैं। न्यूजीलैंड को 3 मैच में जीत मिली है और श्रीलंका ने भी 3 मैच अपने नाम किए हैं। 2012 विश्व कप का मुकाबला न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में जीता था।

