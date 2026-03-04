टी-20 विश्व कप 2026: क्यों भारत के खिलाफ बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं जोस बटलर?
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना इंग्लैंड क्रिकेट टीम से 5 मार्च (गुरुवार) को होगा। मुकाबले में इंग्लैंड को जोस बटलर से काफी उम्मीदें होंगी। उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ कमाल का रहा है।हालांकि, वह इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वानखेड़े स्टेडियम, जो बल्लेबाजों को काफी रास आता है। वहां बटलर अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
भारत
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज
बटलर इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2011 में इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक उन्होंने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 32.2 की औसत से 644 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 83 रन रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट 143.75 की रही है।
विश्व कप
इस विश्व कप में कैसा रहा है बटलर का प्रदर्शन?
इस विश्व कप में बटलर 26, 21, 3, 3, 7, 2 और 0 के स्कोर बनाए हैं। उनके बल्ले से 7 पारियों में 8.85 की खराब औसत से 62 रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 106.89 की रही है। टी-20 विश्व कप में उन्होंने 41 पारियों में 34.67 की औसत से 1,075 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 144.10 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन रहा है।
करियर
ऐसा रहा है बटलर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बटलर ने अपना पहला मुकाबला साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 154 मुकाबले खेले हैं और इसकी 142 पारियों में 33.71 की औसत और 147.77 की स्ट्राइक रेट से 4,012 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 28 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है। उन्होंने यह शानदार पारी श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली थी।
हेड-टू-हेड
दोनों टीमों के बीच रही है कांटे की टक्कर
भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 मैच हुए हैं, जिसमें से 17 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 12 मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में इंग्लैंड को सिर्फ 1 मैच में ही जीत मिल पाई है। टी-20 विश्व कप में दोनों टीमें कुल 5 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 3 में भारतीय टीम जीती है और 2 मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम किया है।