टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को 35 रन से हराते हुए अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182/5 का स्कोर बनाया। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज से रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेते हुए 5 विकेट लिए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 33 रन बनाए। धीमी शुरुआत के बाद शिमरोन हेटमायर ने तेज अर्धशतक (64) लगाया। इनके अलावा रोवमन पॉवेल ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन और शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में स्कॉटलैंड ने 37 तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद भी स्कॉटलैंड ने निरंतर विकेट गंवाए और टीम लक्ष्य से दूर रही।

रिची बेरिंगटन रिची बेरिंगटन ने खेली संघर्षपूर्ण पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब रिची बेरिंगटन क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद अच्छी रन गति से बल्लेबाजी करना जारी रखा। वह 24 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने टॉम ब्रूस के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की।

होल्डर होल्डर ने पूरे किए अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने इतिहास रच दिया। वह वेस्टइंडीज की ओर से 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। विपक्षी कप्तान बेरिंगटन उनका 100वां शिकार बने। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटों का शतक लगाने वाले विश्व के 35वें गेंदबाज बने। उन्होंने अपने 3.5 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट लिए।