टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत, सुपर-8 में बनाई जगह

टी-20 विश्व कप 2026 के 25वें मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 9 विकेट से जीत मिली। ये इस विश्व कप में उनकी लगातार तीसरी जीत है। इसके साथ ही उसने सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, नेपाल लगातार तीसरा मुकाबला हारकर सुपर-8 से बाहर हो गई है। नेपाल ने 133/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में 1 विकट खोकर वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। नेपाल के लिए दिपेंद्र सिंह ऐरी (58) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में कप्तान शाई होप (61) और शिमरोन हेटमायर (46) की शानदार पारियों के दम पर वेस्टइंडीज को आसान जीत मिल गई। उसने 15.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

बल्लेबाजी ऐसी रही दीपेंद्र की पारी और आंकड़े दीपेंद्र ने 47 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 123.40 की रही। उन्होंने सोमपाल कामी (26) के साथ मिलकर 26 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाई। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां और वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 44 गेंदों में पूरा किया। यह उनका टी-20 विश्व कप में भी पहला ही अर्धशतक रहा है।

गेंदबाजी ऐसी रही होल्डर की गेंदबाजी होल्डर ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.80 की रही। उन्होंने आसिफ शेख (11), दीपेंद्र (58), आरिफ शेख (2) और करण केसी (1) को अपना शिकार बनाया। इस मुकाबले से पहले उन्होंने स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 3/30 के आंकड़े दर्ज किए थे। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्हें एक भी सफलता नहीं मिल पाई थी।

