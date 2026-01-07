टी-20 विश्व कप 2026: विक्रम राठौर बने श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच

पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को श्रीलंका क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। यह निर्णय टी-20 विश्व कप 2026 से पहले लिया गया है। राठौर ने राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारत के बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्य किया था और वह 2024 में भारत की टी-20 विश्व कप जीत का हिस्सा भी रहे थे। श्रीलंका अब उनके अनुभव का लाभ उठाएगी। वह राजस्थान रॉयल्स (RR) से भी जुड़े हुए हैं।

उम्मीद 15 जनवरी तक टीम से जुड़ जाएंगे विक्रम विक्रम 15 जनवरी तक श्रीलंका की टीम से जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि टीम टी-20 विश्व कप की तैयारी में है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक टीम पहले ही घोषित कर चुकी है। टीम 7 जनवरी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज विश्व कप से पहले उनकी अंतिम तैयारियों का हिस्सा है। विक्रम के शामिल होने से श्रीलंका की बल्लेबाजी मजबूत होगी और टीम की रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

करियर ऐसा रहा है विक्रम का करियर विक्रम ने भारतीय टीम के साथ 5 साल तक कोचिंग की, जो 2024 में टी-20 विश्व कप की जीत के साथ समाप्त हुई। उसी साल वह RR के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी जुड़े। इससे पहले वह पंजाब किंग्स (PBKS) के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे थे। 56 वर्षीय विक्रम ने 1996 और 1997 के बीच भारत के लिए 6 टेस्ट और 7 वनडे मैच खेले थे। उनका द्रविड़ के साथ काफी अच्छा सामंजस्य रहा है।

दल टी-20 विश्व कप के लिए ऐसा है श्रीलंका का दल टी-20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंका का दल: दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानागे, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहान आरच्चिगे, वनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, मिलान रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशन मालिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महीश तीक्ष्णा, दुशन हेमंथा, विजयकांत वियासकांत और त्रवीण मैथ्यू। साल 2026 का विश्व कप भारत और श्रीलंका में होना है।

