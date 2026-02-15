टी-20 विश्व कप 2026: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जीता टॉस, कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

हेड-टू-हेड पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमें 16 बार आमने-सामने हुई हैं। इनमें से 13 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जिनमें 2007 के पहले टी-20 मुकाबले में बॉल-आउट के जरिए मिली जीत भी शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच अपने नाम किए हैं। टी-20 विश्व कप में दोनों टीम अब तक 8 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 7 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और एक मैच पाकिस्तान ने जीता है।

पिच कैसी होगी पिच की स्थिति? कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। मैच की शुरुआत में बल्लेबाजों को रन बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है, और स्पिनर को हावी होने का मौका मिलता है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 150 रन है। यहां सर्वोच्च टीम स्कोर बांग्लादेश ने (215/5 बनाम श्रीलंका, 2018) ने बनाया है।

