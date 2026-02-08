टी-20 विश्व कप 2026: सूर्यकुमार यादव ने इस मामले में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

रिकॉर्ड कोहली ने जीते 16 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार अपने नाम किए थे और वह अब संन्यास ले चुके हैं। इसके साथ ही सूर्यकुमार अब इस प्रारूप में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। हालांकि, कुल मिलाकर वह इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं। वह जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और मलेशिया के वीरदीप सिंह से ही पीछे हैं, जिनके नाम क्रमशः 19 और 22 पुरस्कार हैं।

भूमिका USA पर जीत में सूर्यकुमार की रही अहम भूमिका सूर्यकुमार ने USA के खिलाफ 29 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाकर भारत को 77 रन पर 6 विकेट की नाजुक स्थिति से निकालकर 161/9 के स्कोर तक पहुंचा दिया। यह पारी जीत सुनिश्चित करने और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। टी-20 विश्व कप में यह उनका चौथा पुरस्कार था। वह भारतीयों में कोहली के 8 पुरस्कारों के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

Advertisement