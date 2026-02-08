टी-20 विश्व कप 2026: सूर्यकुमार यादव ने इस मामले में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

टी-20 विश्व कप 2026: सूर्यकुमार यादव ने इस मामले में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के तीसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने USA क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (84*) खेली। इसकी बदौलत भारतीय टीम 161/9 का स्कोर बनाने में सफल रही और बाद में 29 रनों से जीत दर्ज की। सूर्यकुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। यह उनका इस प्रारूप में 17वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार था। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया।
रिकॉर्ड
कोहली ने जीते 16 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार
कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार अपने नाम किए थे और वह अब संन्यास ले चुके हैं। इसके साथ ही सूर्यकुमार अब इस प्रारूप में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। हालांकि, कुल मिलाकर वह इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं। वह जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और मलेशिया के वीरदीप सिंह से ही पीछे हैं, जिनके नाम क्रमशः 19 और 22 पुरस्कार हैं।
भूमिका
USA पर जीत में सूर्यकुमार की रही अहम भूमिका
सूर्यकुमार ने USA के खिलाफ 29 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाकर भारत को 77 रन पर 6 विकेट की नाजुक स्थिति से निकालकर 161/9 के स्कोर तक पहुंचा दिया। यह पारी जीत सुनिश्चित करने और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। टी-20 विश्व कप में यह उनका चौथा पुरस्कार था। वह भारतीयों में कोहली के 8 पुरस्कारों के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
करियर
शानदार रहा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 105 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसकी 99 पारियों में 37.98 की औसत से 3,114 रन अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 25 अर्धशतक के अलावा 4 शतक भी अपने नाम कर चुके हैं। वह इस प्रारूप में भारत से तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।