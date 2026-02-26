टी-20 विश्व कप 2026: जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन

हेड-टू-हेड जिम्बाब्वे के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा टी-20 प्रारूप में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 10 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे टीम केवल 3 मुकाबले जीतने में सफल रही है। इसी तरह टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक केवल एक मुकाबला खेला गया है, जिसे भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। ऐसे में अब जिम्बाब्वे जीत दर्ज करना चाहेगी।

Advertisement

पिच कैसा रहेगा चेन्नई की पिच का मिजाज? चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच में आमतौर पर स्पिनरों को मदद मिलती है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाज सतह का फायदा ले सकते हैं। यहां की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है, जो मैच के आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है। बल्लेबाज अगर अपनी नजरें जमा लें तभी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। यहां बड़े-बड़े स्कोर बनते हुए नहीं देखे गए हैं। ऐसे में टीमों को संयम से खेलना होगा।

Advertisement