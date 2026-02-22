टी-20 विश्व कप 2026: सुनील गावस्कर ने सुपर-8 प्रणाली के लिए किया ICC का बचाव

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा अपनाई गई पूर्व-सीडिंग प्रणाली का बचाव किया है। इस प्रारूप को लेकर सोशल मीडिया पर ICC की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप की शीर्ष टीमों को ग्रुप-1 और दूसरे नंबर की टीमों को ग्रुप-2 में रखा गया है। इस व्यवस्था से 'ग्रुप ऑफ डेथ' की स्थिति बन गई है।

प्रतिक्रिया गावस्कर ने मामले में क्या दी प्रतिक्रिया? गावस्कर ने आलोचना के समय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऐसी चिंताएं क्यों नहीं उठाई गईं। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, "इसे अब क्यों उठाया जा रहा है? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई?" पूर्व क्रिकेटर ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा और सीमा शुल्क निकासी संबंधी समस्याओं के कारण ICC द्वारा टीमों को पूर्व-क्रमबद्ध करने के निर्णय का एक कारण लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।

चिंता गावस्कर ने रसद संबंधी जटिलताओं पर भी डाला प्रकाश गावस्कर ने दो देशों में इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन में आने वाली रसद संबंधी जटिलताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय यात्रा, आव्रजन और सीमा शुल्क, इन सभी चीजों का टूर्नामेंट के प्रारूप में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हर टीम में लोगों या सहायक कर्मचारियों की संख्या समान नहीं होती, जिससे होटल बुकिंग के साथ उनकी पसंद की रसद सामग्री समेत अन्य व्यवस्थाएं करना और भी जटिल हो जाता हैं।"

