टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम दक्षिण अफ्रीका से मार्करम और क्विंटन डिकॉक (25) ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। इसके बाद रयान रिकेल्टन (33), डेविड मिलर (39*) और ट्रिस्टन स्टब्स (34*) ने मिलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में कनाडा से दिलप्रीत बाजवा (0) और युवराज समरा (12) के रूप में सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हुए। इसके बाद नवनीत धालीवाल (64) और हर्ष ठाकर (32) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

मार्करम मार्करम ने लगाया अर्धशतक मार्करम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में बिना कोई विकेट खोए 66 रन बनाए। उन्होंने कनाडा के गेंदबाजों के सामने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया। टी-20 विश्व कप के इतिहास में यह मार्करम के बल्ले से निकलने वाली चौथी 50+ रन की पारी रही।

Advertisement

गेंदबाजी लुंगी एनगिडी ने चटकाए 4 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बने पहला ओवर करने आए एनगिडी ने पहली ही गेंद पर विपक्षी कप्तान दिलप्रीत बाजवा (0) को आउट किया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने दूसरे ओवर में समरा (12) और निकोलस किर्टन (4) के विकेट लेते हुए कनाडाई टीम को बैकफुट में धकेल दिया। उन्होंने अपने आखिरी ओवर में हर्ष ठाकर (33) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 31 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Advertisement