टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड अफगानिस्तान के खिलाफ अजेय रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम अब तक दोनों टीमें कुल 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने हुई हैं, और सभी में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। आखिरी बार दोनों टीमें टी-20 विश्व कप 2024 में आमने-सामने थी, जिसमें प्रोटियाज टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। ब्रायन लारा स्टेडियम में हुए उस मैच में अफगानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 56 रन पर सिमट गई थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया था।

पिच रिपोर्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। ऐसे में बल्ले और गेंद के बीच रोचक मुकाबला मिल सकता है।

जानकारी कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 11 फरवरी को अहमदाबाद में मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 18 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में मैच बिना किसी खलल के होने की संभावना है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने कनाडा के खिलाफ 32 गेंदों पर 59 रन बनाए थे। वह एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने उस मैच में 31 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अफगानिस्तान के गुलबदीन नैब ने अपने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में 63 रन बनाए थे। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अगले मैच में कमाल करना चाहेंगे।