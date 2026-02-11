टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हराया 

रोमांच 2 सुपर ओवर के बाद निकला निर्णय अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में 17 रन बनाए। अजमतुल्लाह उमरजई ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ा। जवाब में अफगानिस्तान के लिए फजलहक फारूकी गेंदबाजी करने आए और दक्षिण अफ्रीका ने भी इतने ही रन बना दिए। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान 19 रन ही बना पाई।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। क्विंटन डिकॉक (59) और रयान रिकेल्टन (61) ने शानदार अर्धशकीय पारियां खेलीं। अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई ने 3 और राशिद खान ने 2 विकेट लिए। जवाब में अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज (78) ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। लुंगी एनगिडी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए। 19.4 ओवर में अफगानिस्तान 187 रन बनाने के बाद ऑलआउट हो गई और मैच सुपर ओवर में गया।

अर्धशतक ऐसी रही डिकॉक और रिकेल्टन की पारी मैच में डिकॉक ने 41 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.90 की रही। रिकेल्टन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 61 रन बना दिए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 217.86 की रही। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 गेंदों में शानदार 114 रन की साझेदारी हुई।

इतिहास डिकॉक ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का बड़ा रिकॉर्ड डिकॉक अब टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। डिविलियर्स ने 30 मैचों की 29 पारियों में 29.87 की औसत से 717 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे। डिकॉक ने 29 पारियों में 26.32 की औसत से 737 रन अपने नाम कर लिए हैं। उनकी औसत 26.32 और स्ट्राइक रेट 134.24 की रही है।

आंकड़ों ऐसे रहे हैं रिकेल्टन के आंकडे़ रिकेल्टन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 28.90 की औसत से 607 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77* रन रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 2 मैच की 2 पारियों में 47 की औसत और 191.83 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए हैं।

जानकारी डिकॉक और रिकेल्टन ने हासिल की ये उपलब्धि डिकॉक रिकेल्टन ने 61 गेंदों में 114 रन की साझेदारी की। यह टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ यह दक्षिण अफ्रीका की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी भी है।

विकेट राशिद खान ने की वानिंदु हसरंगा की बराबरी राशिद ने मैच के दौरान टी-20 विश्व कप में अपने 40 विकेट पूरे कर लिए। इसी के साथ वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ने भी इस टूर्नामेंट में 40 विकेट लिए हैं। अब इन खिलाड़ियों से आगे सिर्फ शाकिब अल हसन हैं। उन्होंने 41 पारियों में सबसे ज्यादा 50 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल भी लिए हैं।

अफगानिस्तान गुरबाज ने बनाया टी-20 विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर गुरबाज ने 42 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। ये टी-20 विश्व कप में उनका चौथा अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा। उन्होंने अब तक विश्व कप में 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 30.27 की औसत और 132.60 की स्ट्राइक रेट से 545 रन बनाने में सफल रहे हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 13वां अर्धशतक लगाया।