शिवम दुबे ने टी-20 विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक लगाया

पारी

जोरदार रही दुबे की पारी

भारत ने जब 69 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब दुबे क्रीज पर आए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दुबे ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए डच गेंदबाजों की जमकर खबर ली। भारतीय ऑलराउंडर ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हार्दिक पांड्या (30) के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। वह 31 गेंदों में 4 चौकों और 6 छक्कों की बदौलत 66 रन बनाकर आउट हुए।