रदरफोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया

टी-20 विश्व कप 2026: शेरफेन रदरफोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 76 रन बनाए 

लेखन अंकित पसबोला
Feb 11, 2026
09:05 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 15वें मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के शेरफेन रदरफोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 76 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उनकी पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों के बाद 196/6 का स्कोर बनाया। आइए रदरफोर्ड की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही रदरफोर्ड की बल्लेबाजी 

वेस्टइंडीज ने जब 55 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब रदरफोर्ड क्रीज पर आए। उन्होंने पारी का 12वां ओवर करने आए विल जैक्स के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आक्रामक पारी में खेलते हुए 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 42 गेंदों में 2 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद रहे।

आंकड़े 

ऐसा है रदरफोर्ड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

रदरफोर्ड ने अब तक 48 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 42 पारियों में उन्होंने 22.14 की औसत और 146.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 753 रन बना हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 76 रन रहा है। वह अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 4,000 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें 18 अर्धशतक शामिल हैं।

