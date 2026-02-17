टी-20 विश्व कप 2026: नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की 

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला जॉर्ज मुन्से (27) और माइकल जोन्स (71) ने पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े। अच्छी शुरुआत के बाद ब्रैंडन मैकमुलेन ने 25 रन बनाए। अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरने में नाकाम रही। नेपाल से सोमपाल कामी ने 3 विकेट लिए। जवाब में कुशल भुर्तेल (43) और आसिफ शेख (33) ने उम्दा शुरुआत की। इसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी (50*) और गुलशन झा (24*) ने जीत दिलाई।

जोन्स जोन्स ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा अर्धशतक लगाया जोन्स ने पारी का तीसरा ओवर करने आए दीपेंद्र सिंह ऐरी के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के संकेत दिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उम्दा लय में नजर आ रहे जोन्स 45 गेंदों में 71 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा।

सोमपाल कामी सोमपाल कामी ने की उम्दा गेंदबाजी नेपाल के तेज गेंदबाज सोमपाल कामी ने जोन्स को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने उसी ओवर में ब्रैंडन मैकमुलेन का भी विकेट चटकाया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मध्यक्रम के बल्लेबाज टॉम ब्रूस (5) को बोल्ड किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 25 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। उनके अब 88 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 23.46 की औसत से 84 विकेट हो गए हैं।

अर्धशतक दीपेंद्र सिंह ऐरी ने लगाया अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने जब 87 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब दीपेंद्र क्रीज पर पर आए। उन्होंने दबाव की परिस्थिति में तेज रन गति से बल्लेबाजी की और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 217.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने गुलशन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 73 रन की अटूट साझेदारी भी की।