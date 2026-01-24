टी-20 विश्व कप 2026: बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड की टीम लेगी हिस्सा, ICC का ऐलान

बयान ICC ने क्या जारी किया बयान? ICC ने बयान में कहा, "बांग्लादेश आगामी ICC पुरुष टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि BCB ने प्रकाशित मैच कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह ग्रुप-C में शामिल किया गया है, जहां वह इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ रहेगा।" बयान में कहा गया है, "टूर्नामेंट से ठीक पहले BCB के अनुरोधों को पूरा करना संभव नहीं था। ऐसे में यह कठिन निर्णय लिया गया है।"

प्रक्रिया व्यापक प्रक्रिया के बाद लिया निर्णय- ICC ICC ने बयान में कहा, 'यह निर्णय ICC द्वारा भारत में अपने निर्धारित मैचों की मेजबानी के संबंध में BCB द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए की गई एक व्यापक प्रक्रिया के बाद लिया गया है। 3 सप्ताह से अधिक की अवधि में ICC ने पारदर्शी और रचनात्मक तरीके से आयोजित संवाद के कई दौरों के माध्यम से BCB के साथ बातचीत की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्यक्तिगत रूप से आयोजित बैठकें शामिल थीं।'

जिद ICC की चेतावनी के बावजूद जिद पर अड़ा रहा बांग्लादेश ICC के बयान के अनुसार, BCB द्वारा उठाई चिंताओं की समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में बांग्लादेश की टीम, अधिकारियों या समर्थकों को कोई विश्वसनीय या सत्यापित सुरक्षा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी BCB अपनी मांग पर अड़ा रहा। ICC की ओर से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर निर्णय करने के लिए 24 घंटे का समय दिए जाने के बाद BCB ने अपनी जिद पर अड़ा रहा। ऐसे में यह निर्णय लिया गया।

मांग BCB ने किया था मामले को विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध ICC ने शुक्रवार को दुबई में अध्यक्ष जय शाह की अध्यक्षता में बांग्लादेश के भविष्य और टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बांग्लादेश ने अंतिम प्रयास के रूप में ICC को पत्र लिखकर मामले के निपटारे के लिए उसे विवाद समाधान समिति के पास भेजने का अनुरोध किया था। हालांकि, समिति अपील मंच के रूप में कार्य नहीं कर सकती और उसने ICC के अंतिम निर्णय को ही मानने का फैसला किया है।

इतिहास अब तक 6 टी-20 विश्व कप संस्करणों में हिस्सा ले चुकी है स्कॉटलैंड की टीम स्कॉटलैंड ने टी-20 विश्व कप के कुल 6 संस्करणों में हिस्सा लिया है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में स्कॉटिश टीम ने अब तक कुल 22 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 में उन्हें जीत मिली है और 13 में उन्होंने हार का सामना किया है। इस बीच उनके 2 मैच बेनतीजा रहे थे। स्कॉटलैंड का सबसे अच्छा प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2021 में आया था, जिसमें ये यूरोपियन टीम सुपर-12 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी।