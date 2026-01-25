टी-20 विश्व कप 2026: स्कॉटलैंड ने स्वीकार किया ICC का निमंत्रण, BCB ने भी दी प्रतिक्रिया

बयान स्कॉटलैंड ने ICC के निमंत्रण पर क्या कहा? क्रिकेट स्कॉटलैंड के अध्यक्ष विल्फ वॉल्श ने अपनी टीम की ओर से ICC के निमंत्रण को स्वीकार करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वे इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ट्रुडी लिंडब्लेड ने भी अपने खिलाड़ियों को लाखों दर्शकों के सामने वैश्विक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलने पर उत्साह व्यक्त किया है। इस फैसले से देश में खुशी की लहर है।

तैयारी टी-20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड की तैयारी लिंडब्लेड ने बताया कि उनकी टीम आगामी दौरों के लिए प्रशिक्षण ले रही है और अब जल्द ही भारत पहुंचने की तैयारी में है। इससे उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद मिलेगी। वॉल्श ने इस अवसर के लिए ICC को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इस शानदार टी-20 विश्व कप में भाग लेने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। उनकी टीम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आतुर हैं।

निर्णय ICC का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को किया शामिल ICC ने शनिवार शाम को कहा कि स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप के ग्रुप-C में बांग्लादेश की जगह लेगी। यह निर्णय BCB द्वारा सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने मैच भारत से बाहर आयोजित करने की मांग के बाद लिया गया है। हालांकि, ICC ने BCB की मांग को खारिज कर दिया और इस सप्ताह की शुरुआत में टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। ऐसे में BCB ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला कर लिया।

