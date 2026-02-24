टी-20 विश्व कप 2026: साहिबजादा फरहान ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने सैम अयूब (7) और सलमान आगा (5) जल्दी आउट हुए। इसके बाद फरहान ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 45 गेंदों में 63 रन बनाकर जेमी ओवरटन की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच फरहान ने फखर जमान के साथ मिलकर 49 रन की साझेदारी की।

आंकड़े

फरहान ने टी-20 विश्व कप 2026 में बनाए सर्वाधिक रन

फरहान टी-20 विश्व कप 2026 में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 5 पारियों में 70.75 की औसत और 158.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 283 रन बनाए हैं। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 250 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है। उन्होंने एक शतक और एक ही अर्धशतक भी लगाया। उन्होंने USA क्रिकेट टीम के खिलाफ 73 रन की पारी खेली थी। वह भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।