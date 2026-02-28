साहिबजादा फरहान एक टी-20 विश्व कप संस्करण में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने

टी-20 विश्व कप 2026 के 50वें मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ सुपर-8 मैच में शतक लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने फखर जमान के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। फरहान ने मौजूदा टूर्नामेंट में चौथी बार 50+ रन का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही फरहान की पारी फरहान ने पारी का तीसरा ओवर करने आए दिलशान मदुशंका के खिलाफ चौके और छक्के लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर फरहान ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने फखर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 176 रन की साझेदारी भी निभाई। उन्होंने अंतिम ओवरों के दौरान 59 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

उपलब्धि एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने फरहान फरहान ने टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक 6 पारियों में 350 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक भी शामिल है। विराट कोहली ने 2014 के संस्करण में 6 मैच खेलते हुए 106.33 की औसत से 319 रन अपने नाम किए थे। विशेष रूप से, भारत उस संस्करण के फाइनल में श्रीलंका से हारकर उपविजेता रहा था। इसके अलावा, कोहली कई टी-20 विश्व कप संस्करणों में 250+ रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं।

