साहिबजादा फरहान टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने 

पारी जोरदार रही साहिबजादा फरहान की पारी फरहान ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और पावरप्ले ओवरों की समाप्ति तक 19 गेंदों पर 25 रन बनाए। क्रीज पर टिक जाने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान सलमान आगा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 67 रन की उपयोगी साझेदारी की। उन्होंने आखिरी ओवर के दौरान 57 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 58 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद रहे।

सूची अहमद शहजाद की सूची में शामिल हुए फरहान फरहान से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सिर्फ अहमद शहजाद ने इस टूर्नामेंट में शतक लगाया है। बता दें कि अहमद ने टी-20 विश्व कप 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाए थे। वहीं, टी-20 विश्व कप 2026 में फरहान शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। इस संस्करण में कनाडा के युवराज सामरा (110) और श्रीलंका के पथुम निसांका (100*) ने शतक लगाए हैं।

Advertisement