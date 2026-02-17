टी-20 विश्व कप 2026: जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में किया प्रवेश, ग्रुप स्टेज से बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच होने वाला टी-20 विश्व कप 2026 का 32वां मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। कैंडी में निरंतर बारिश के चलते इस मैच का टॉस भी संभव नहीं हो सका। इस मैच के रद्द होने के साथ ही ग्रुप-B से जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में प्रवेश किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले दौर की दौड़ से बाहर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती 3 ग्रुप मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच जीता है।
सुपर-8
सुपर-8 में भारत के ग्रुप में पहुंची जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे सुपर-8 का टिकट पाने वाली 7वीं टीम बन गई। इसका मतलब यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों के लिए यह सफर खत्म हो गया है। जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 G1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमों के साथ मुकाबला करेगी। इन टीमों के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। वहीं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुपर-8 G2 ग्रुप के मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं।
ऑस्ट्रेलिया
पिछले 3 संस्करणों में नॉकऑउट में नहीं पहुंच सकी है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता था। उस संस्करण के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। इस खिताबी जीत के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने अगले 3 संस्करणों में निराश किया है। 2022 के संस्करण में ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर-12 से आगे नहीं बढ़ सकी थी। ऐसे ही 2024 में हुए पिछले संस्करण में कंगारू टीम सुपर-8 से आगे का सफर तय नहीं कर सकी थी।
ऑस्ट्रेलिया
ग्रुप-B में ऐसा रहा ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 67 रन से हराते हुए टूर्नामेंट की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्हें 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपने तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से करारी हार मिली। अब ऑस्ट्रेलिया को अपने आखिरी ग्रुप मैच में 20 फरवरी को ओमान से भिड़ना है। यह मुकाबला महज औपचारिकता होगा।
ट्विटर पोस्ट
जिम्बाब्वे
टी-20 विश्व कप 2026 में फिलहाल अजेय है जिम्बाब्वे की टीम
जिम्बाब्वे की टीम पिछले संस्करण (2024) में टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी। इसके बाद सिकंदर रजा की कप्तानी में 2026 संस्करण में जिम्बाब्वे की टीम ने उम्दा प्रदर्शन किया। अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हराया था। इसके बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए उलटफेर किया। आयरलैंड के खिलाफ बारिश से मैच धुलने के बाद अब जिम्बाब्वे को आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका (19 फरवरी) से भिड़ना है।