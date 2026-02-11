टी-20 विश्व कप 2026: रहमानुल्लाह गुरबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी जोरदार रही गुरबाज की पारी जीत के लिए मिले 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुरबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी की। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 42 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने इब्राहिम जादरान (12) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी भी की।

अर्धशतक टी-20 विश्व कप में अफगानिस्तान से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक गुरबाज टी-20 विश्व कप में अफगानिस्तान की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने पूर्व विकेटकीपर शफीकुल्लाह का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि शफीकुल्लाह ने 2014 के संस्करण में हांगकांग के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। इस सूची में तीसरे खिलाड़ी भी गुरबाज हैं। बता दें कि गुरबाज ने 2024 में युगांडा के खिलाफ मैच में 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।

करियर शानदार रहा है गुरबाज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर गुरबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज सितंबर 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। वह अब तक 85 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 26.47 की औसत और 135.54 की स्ट्राइक रेट से 2,250 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी जड़ा है। उनका उच्चतम स्कोर 100 रन का रहा है। वह विकेट के पीछे भी 50 से अधिक शिकार अपने नाम कर चुके हैं।

