प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने की बधाई दी है

टी-20 विश्व कप 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी खिताबी जीत की बधाई

लेखन भारत शर्मा 11:34 pm Mar 08, 202611:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार रात को टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 96 रन से हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद पूरा देश खुशी में झूम रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय टीम को इस यादगार जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है।