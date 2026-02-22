टी-20 विश्व कप 2026: फिलिप सॉल्ट ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही सॉल्ट की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उसे 16 रन पर ही पहला झटका लग गया। इस दौरान सॉल्ट ने एक छोर संभाले रखा और छोटी-छोटी साझेदारियां कर स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह छठे विकेट के रूप में 106 के कुल स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 40 गेंदों 6 चौके और 2 छक्के जड़े।