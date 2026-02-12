टी-20 विश्व कप 2026: पवन रत्नायके ने जड़ा अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

टी-20 विश्व कप 2026 के 16वें मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पवन रत्नायके ने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार 60 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में पूरा किया। इस खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ा। ऐसे में आइए रत्नायके की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रत्नायके की पारी और साझेदारी रत्नायके ने 28 गेंदों का सामना किया और कुल 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 214.29 की रही। इस खिलाड़ी ने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 50 गेंदों में 94 रन की साझेदारी निभाई। श्रीलंका की टीम को शुरुआती झटके लगे थे। 42 रन पर उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे। रत्नायके ने यहां से मेंडिस के साथ मिलकर पारी संभाली।

तेज टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रत्नायके ने 24 गेंदों में अर्धशतक बनाया जो टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इसी मुकाबले में दासुन शनाका ने 19 गेंदों में अर्धशतक लगाया और वह सूची में पहले स्थान पर आ गए। महेला जयवर्धने दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। शनाका श्रीलंका के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने।

