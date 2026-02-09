टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान बनाम USA मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड पाकिस्तान को टी-20 विश्व कप में हरा चुका है USA टी-20 विश्व कप 2024 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, जिसमें USA ने सुपर ओवर के जरिए जीत दर्ज की थी। ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे। पाकिस्तान से बाबर आजम ने 43 गेंदों में 44 रन बनाए थे। जवाब में USA ने भी पूरे ओवर खेलने के बाद 3 विकेट खोकर 159 रन ही बनाए थे और आखिर में सुपर ओवर से मैच जीता था।

USA इस संयोजन के साथ उतर सकती है USA की टीम USA के प्रमुख तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर बेहद महंगे साबित हुए थे। वह भारत के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में कोई विकेट भी नहीं ले सके थे। USA की टीम अपने इस गेंदबाज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: एंड्रीज गॉस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान, और सौरभ नेत्रवलकर।

पिच रिपोर्ट कैसी रहती है सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच? सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड की पिच में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है। ऐसे में दोनों टीमों को अपनी अंतिम एकादश तय करने से पहले पिच की स्थिति का अच्छी तरह आकलन करना होगा। इस पिच पर स्पिनरों की अहम भूमिका रहने की संभावना है। यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150+ रन के स्कोर पर भी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है।

जानकारी कैसा रहेगा कोलंबो का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 10 फरवरी को कोलंबो में कुछ बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 22 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में मैच बिना किसी खलल के होने की संभावना है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा ने 31 गेंदों में 47 रन की उपयोगी पारी खेली थी। उनके ऊपर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। सलमान मिर्जा ने अपने पिछले मुकाबले में 24 रन देते हुए 3 सफलताएं मिली थी। अमेरिका के तेज गेंदबाज वान शल्कविक ने भारत के विरुद्ध अपने पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए थे। वह पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कठिन परीक्षा ले सकते हैं।