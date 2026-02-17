टी-20 विश्व कप 2026: नामीबिया को हराकर सुपर-8 में जगह बनाने उतरेगी पाकिस्तान, जानिए जरूरी बातें

हेड-टू-हेड नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जीता है एकमात्र मैच टी-20 प्रारूप में अब तक दोनों टीमों के बीच केवल एक मैच खेला गया है, जिसमें पाकिस्तान टीम ने जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला टी-20 विश्व कप 2021 में दुबई में खेला गया था। उसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189/2 को स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नामीबिया टीम 5 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी थी। ऐसे में नामीबिया इस बार उस हार का हिसाब चुकता करने का प्रयास करेगी।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है नामीबिया की टीम नामीबिया के सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप ने USA के खिलाफ 39 गेंदों में 58 रन बनाए थे। ऐसे में वह उस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। जेजे स्मिट मध्य क्रम में फिर से बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। टीम को गेंदबाजी में एकजुट प्रदर्शन करना होगा। नामीबिया की संभावित एकादश: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, मलान क्रूगर, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो और मैक्स हिंगो।

पिच कैसी रहती है सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच? सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड की पिच में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है। ऐसे में दोनों टीमों को अपनी अंतिम एकादश तय करने से पहले पिच की स्थिति का अच्छी तरह आकलन करना होगा। इस पिच पर स्पिनरों की अहम भूमिका रहने की संभावना है। अब तक हुए मैचों में स्पिनर काफी प्रभावी दिखे हैं। यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150+ रन के स्कोर पर भी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है।

जानकारी क्या मैच में बारिश डालेगी खलल? एक्यूवेदर के अनुसार, 18 फरवरी को कोलंबो में बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 23 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश की 67 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मैच में बारिश का खलल पड़ सकता है।

निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें पाकिस्तान से आघा सलमान ने पिछले 10 मैचों में 275 रन अपने नाम किए हैं। सैम अयूब 10 मैचों में 261 रन बनाने में सफल रहे हैं। नामीबिया से फ्राइलिंक ने पिछले 10 मैचों में 348 रन बनाए हैं। स्मिट के बल्ले से 10 मैचों 264 रन निकले हैं। अबरार पिछले 10 मैचों में 16 विकेट लेने में सफल रहे हैं। स्मिट ने पिछले 9 मैचों में 12 विकेट अपने नाम किए हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।